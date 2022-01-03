Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka, 119'uncu doğum gününü kutladı

Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka, 119'uncu doğum gününü Japonya'da kutladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 119'uncu yaşını kutlayan Kane Takana, rekorunu bir yıl daha artırmak istediğini söyledi.

Tanaka, 2019'un Mart ayında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "en yaşlı insan" unvanını almıştı. Tanaka, her yıl rekor kırmaya devam ediyor.

1903 doğumlu Tanaka, 2019'da rekor kırdığında doğum gününü en sevdiği içecek olan bir şişe kola ile kutlamıştı.

Japonya'da 86 bin 510 kişinin 100 yaşını geçtiği tespit edildi.100 yaşını geçenlerin çoğunu kadınların oluşturduğu belirtildi.