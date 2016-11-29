Dünyanın en yaşlı insanı Facebook engeline takıldı

Dünyanın en yaşlı insanı İtalyan Emma Morano, 117’nci yaşını kutluyor. Ancak Morano, yaş sınırı nedeniyle Facebook'a üye olmak için yaşını 111 olarak gösterdi.

Morano, uzun ve sağlıklı yaşamının sırrının, hem genetik hem de günde 2 çiğ yumurtalı sıradışı diyeti olduğunu düşünüyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA) Roma Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, İtalya’nın Piyemonte bölgesindeki Vercelli kentinde, 8 kardeşin en büyüğü olarak 29 Kasım 1899 tarihinde dünyaya gelen Emma Morano, 1800’lü yılların son tanığı.

Ülkenin kuzeyindeki Maggiore Gölü kenarında yer alan Verbania kasabasında yaşamını sürdüren Morano, kendisine nasıl olduğunu soranlara, “İyi olduğuma inanıyorum, doktorum da böyle söylüyor” diye karşılık veriyor.

116 yıl 311 gün yaşayan ABD’li Susannah Mushatt Jones’un 12 Mayıs’ta hayatını kaybetmesiyle “dünyanın en yaşlı insanı” unvanını elde eden Emma Morano, üç yüzyıl gördü, iki dünya savaşı ve ülkesinin monarşiden cumhuriyete geçişine tanıklık etti.



UZUN YAŞAMININ SIRRI: BEKARLIK, SIRADIŞI DİYET VE GENETİK UNSURLAR



Akrabaları arasında 100 yaşını aşmış başka kişiler de bulunan Morano, uzun yaşamının sırrını biraz genetik unsurlara, biraz 80 yıllık bekarlığına ve biraz da özel diyetine bağlıyor.



1926 yılında, kendisine “Ya benimle evlenirsin ya da seni öldürürüm” diyen Giovanni Martinuzzi ile evlenen Morano, sağlıklı yürümeyen bu evliliğinden olan oğlunu henüz 6 aylıkken kaybetmiş.



1937’de yaşadığı bu acının ardından evliliği krize giren Morano, dönemin şartlarında çok güç olsa da eşinden boşanmış ve bir daha hiç evlenmemiş.

Aşık olduğu genç 1. Dünya Savaşı’nda öldürülen, hiç düşünmese de bundan sonra şantajla evlenen Emma Morano’nun en sevdiği şarkı ise “Parlami d’amore Mariu” yani “Mariu, bana aşktan bahset.”

İşitme sıkıntısının dışında herhangi bir sağlık problemi olmayan Morano’nun annesi ise 91 yaşına kadar yaşamış.

Hafif öğünlerinin yanında günde bir kadeh şarap içen Emma Morano, iki çiğ yumurtanın yanı sıra, 100 gram kadar çiğ et, öğlen uykusundan sonra ise ballı ekmek ve akşam yemeğinde ise sebze çorbası tüketiyor. Morano ayrıca, 75 yaşına kadar çalışmış.

Facebook'a üye olmak için yaşını küçülttü

Emma Morano, yeni yaşının ilk hediyesini ise, geçen hafta İtalyan Adalet Derneği’nden aldı.

Dernek, yaşlı kadının torunlarının rızasıyla Emma Morano adına sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta bir sayfa açtı.

Ancak Facebook’ta bir profil sahibi olabilmek için doldurulan bilgilerdeki yaş kısmında en son doğum tarihi seçeneği 1905 olduğundan Morano, siteye 6 yaş daha küçük olarak kaydettirilmek zorunda kalındı.

Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Emma Morano’ya gönderdiği kutlama mesajında, “Morano’nun 117’nci yaşından dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmekten memnunum. Tüm İtalyanlar adına, 1800’lerin son tanığına, huzur ve sağlık diliyorum” ifadesini kullandı.

Morano’nun doğum günü şerefine bir tiyatro gösterisi de hazırlandı.