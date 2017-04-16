Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında hayatını kaybetti

29 Kasım 1899'da İtalya'nın Piedmont bölgesinde doğan dünyanın en yaşlı insanı Emma Morano hayatını kaybetti.

Morano, 117 yaşındaydı ve resmi bilgilere göre 19. yüzyıldan beri hayatta olan tek kişiydi.

İtalya'nın kuzeyindeki Verbania kentindeki evinde hayatını kaybetti.

Morano sadece 3 yüzyıla yayılan bir hayat yaşamakla kalmadı, aynı zamanda yaşamı boyunca 2 Dünya Savaşı, 90 İtalyan hükümeti ve oğlunun ölümünü gördü.

Uzun ömrünü genetiğine ve 90 yılı aşkın bir süredir devam ettiği 2'si çiğ olmak üzere günde 3 yumurta yeme alışkanlığına bağlıyordu.

Morano'nun annesinin 91 yaşına kadar yaşadığı, bazı kardeşlerinin de 100 yaşını gördüğü belirtiliyor.

Morano uzun yaşamını aynı zamanda 1938 yılında eşinden ayrılmasına da bağlıyordu. Çift 1938'de ayrı yaşamaya başlamasına rağmen, 1978'e kadar evil kaldı.

75 yaşına kadar çalışan Morano, bir daha evlenmemeyi seçti. New York Times'a verdiği bir röportajda bu kararıyla ilgili "Kimsenin bana hükmetmesini istemedim" dedi.

Morano'nun son 20 yıldır iki odalı evinden ayrılmadığı ve sadece bir kaç yıl önce tam zamanlı bakıcı tuttuğu belirtiliyor.

ABD merkezli Gerontoloji Araştırma Grubu'na (GRG) göre, şu an dünyanın en yaş almış insanı 10 Mart 1900 doğumlu Jamaikalı Violet Brown.