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Yaşam

Dünyanın en yaşlı insanı 114 yaşında

Brezilya'da, 114 yaşındaki bir kadın, dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

18 Mayıs 2011 03:00

T24 - Brezilya'da, 114 yaşındaki bir kadın, dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 



Maria Gomes Valentim adındaki kadın, uzun ömürlü olmasını, ara sıra çok az şarap içmesine rağmen, her gün kahvaltıda meyve ile birlikte bir somun ekmek yemesine bağlıyor.

Guinnes Rekorlar Kitabı, 114 yaşında ve 313 günlük olan Valentim'in, eski ''dünyanın en yaşlı insanı'' ABD'nin Georgia eyaletinden Besse Cooper'den 48 gün daha yaşlı olduğunu kaydetti.

Valentim'in, 9 Temmuz 1896 tarihinde, hala yaşadığı Minas Gerais eyaletindeki Carangola'da doğduğu belirlendi. Eşi Joao ile 1913 yılında evlenen ve eşini 1946 yılında kaybeden Valentim'in 1 oğlu, 4 torunu, 7 torunun çocuğu ve 5 torunun torunu bulunuyor.

Besse Cooper ise artık Kuzey Amerika'da yaşayan en yaşlı insan unvanını taşıyor.


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