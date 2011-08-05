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Yaşam

Dünyanın en yaşlı hayvanı 178 yaşında

Kaplumbağa Jonathan, 178 yaşına girip dünyanın en yaşlı hayvanı olmayı başardı.

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Kaplumbağa Jonathan, 178 yaşına girip dünyanın en yaşlı hayvanı olmayı başardı.


İlk kez 1900'lü yıllarda Boer Savaşı sırasında fotoğrafı çekilen Jonathan'ın bugüne kadar İngiliz Kraliyet ailesinden, IV George'dan Kraliçe II. Elizabeth'e kadar sekiz Kral ve Kraliçe gördüğü, hayatı boyunca 50 Başbakan'ın görev yaptığı bildirildi.


Jonathan, halen diğer beş kaplumbağa David, Speedy, Emma, Fredricka ve Myrtle ile birlikte Güney Atlantik adası St Helena'da, yerel hükümetin özel olarak oluşturduğu korulukta yaşıyor.


St Helena hükümetinden bir yetkili, 1882'de adaya getirilen üç kaplumbağa'dan biri olan Jonathan'ın geldiğinde 50 yaşının üzerinde olduğunu söyledi.


Testudinipae cytodira türündeki Jonathan'ın yaşlı olmasına rağmen halen çok enerjik olduğu, üç genç kaplumbağa ile düzenli olarak çiftleştiği belirtiliyor.


Jonathan'dan önceki en yaşlı kaplumbağa Harriet, 2005 yılında 175 yaşındayken Avustralya'da ölmüştü.

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