Dünyanın en yaşlı gorili hayatını kaybetti

ABD'de dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan San Diego Hayvanat Bahçesi, Safari Parkı’nda dünyanın en yaşlı gorili Vila'nın 60 yaşında öldüğünü duyurdu.

1957'de Kongo'da doğan Vila, beş kuşağın ana erkiliydi.

Safari Park'taki hayvan bakıcısı Peggy Sexton, gorillerin ömürlerinin genellikle 35-40 yıl arasında olduğunu ve bu yaşlara kadar çok az gorilin yaşadığını dile getirdi. Safari Parkı'ndaki memeliler küratörü Randy Riches ise Vila'nın, hayvanat bahçesi personelleri ve konukları tarafından özleneceğini ifade etti.