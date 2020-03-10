Dünyanın en yaşlı futbolcusu ilk maçında golünü attı

Guinness'e girebilmek için Mısır 3. Ligi'nden October 6 takımıyla sözleşme imzalayan 75 yaşındaki Ezzeldin Bahader ilk maçına çıktı ve golünü atarak tarihe geçti.

Geçtiğimiz Ekim ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 75 yaşında profesyonel bir kulüple sözleşme imzalayan Ezzeldin Bahader 90 dakika oynadığı ilk maçında golünü atarak amacına ulaşmayı başardı.



Mısır 3. Lig takımı October 6'da oynayan Ezzeldin Bahader, uzun süren çalışmalarının ardından ilk maçına sakatlığına rağmen çıktı ve 90 dakika sahada kalmayı başardı.



October 6 - Genius karşılaşmasında kazanılan bir penaltı vuruşunu da gole çeviren Bahader, Profesyonel bir maçta gol atan en yaşlı futbolcu unvanını alarak tarihe geçti.