Dünyanın en yaşlı evli çifti olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiler: Toplam yaşları 215

Ekvador’da yaşayan bir çift, dünyanın en yaşlı evli çifti olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Çiftin toplam yaşı neredeyse 215.

Independent'ta yer alan habere göre, Julio Mora (110) ve Waldramina Quinteros (104) 7 Şubat 1941’de evlendi. İkisi de emekli öğretmen olan çift şimdi başkent Kito’da yaşıyor. Kızları Cecilia ebeveynlerinin çok mutlu bir hayat sürdüğünü söyledi.

Çiftin 4 çocuğu ve 11 torunu var.

Çiftin evliliği en uzun evlilik rekoruna sahip değil. Rekor 2011'de Herbert Fishner'in ölümünden önce Herbert-Zelmyra çiftine aitti.