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Yaşam

Dünyanın en yaşlı evli çifti olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiler: Toplam yaşları 215

30 Ağustos 2020 12:18

Ekvador’da yaşayan bir çift, dünyanın en yaşlı evli çifti olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Çiftin toplam yaşı neredeyse 215.

Independent'ta yer alan habere göre, Julio Mora (110) ve Waldramina Quinteros (104) 7 Şubat 1941’de evlendi. İkisi de emekli öğretmen olan çift şimdi başkent Kito’da yaşıyor. Kızları Cecilia ebeveynlerinin çok mutlu bir hayat sürdüğünü söyledi. 

Çiftin 4 çocuğu ve 11 torunu var. 

Çiftin evliliği en uzun evlilik rekoruna sahip değil. Rekor 2011'de Herbert Fishner'in ölümünden önce Herbert-Zelmyra çiftine aitti. 

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