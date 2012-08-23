Dünyanın en yaşlı erkek pandası öldü

Dünyanın en yaşlı erkek pandası 34 yaşındaki Bao Bao Berlin hayvanat bahçesinde hayatını kaybetti

Bao Bao'yu 1980 yılında dönemin Çin lideri Hua Guofeng Almanya'ya hediye etmişti.

Panda 1984 yılına kadar partneri Tjen Tjen ile birlikte yaşadı ancak bu tarihte dişi pandanın ölmesinin ardından Berlin hayvanat bahçesindeki hayatına yalnız devam etti.

1991 ve 1994 yıllarında hayvanat bahçesi görevlileri Bao Bao'yu yeni dişilerle çiftleştirmeye çalıştı ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı.

Berlin hayvanat bahçesi yetkilileri Bao Bao'nun uykusunda huzurlu bir biçimde öldüğünü söyledi.

Pandanın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından açıklanacak.

Hayvanat bahçesi yetkililerinden Heiner Kloes ''Bao Bao asla unutulmayacak'' dedi.

Çin uzun yıllardır pandaları diplomasi aracı olarak kullanıyor ve dostluk göstergesi olarak çeşitli ülkelere bu ayılardan hediye ediyor. Şu an dünyada yaklaşık 1900 panda yaşıyor. Bunların 1600'ü Çin'de doğal ortamlarında, kalan 300'ü ise dünyanın çeşitli yerlerindeki bakım merkezleri ve hayvanat bahçelerinde yaşıyor.