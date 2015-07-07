Dünyanın en yaşlı erkeği yaşamını yitirdi

Dünyanın en yaşlı erkeği sıfatını taşıyan Japonya vatandaşı, eski okul müdürü ve 5 çocuk babası Sakari Momoi 112 yaşında, kaldığı bakımevinde, böbrek yetmezliğinden öldü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Sakari Momoi, 2014 Ağustos'unda Guinness Dünya Rekorları'nca dünyanın en yaşlı erkeği ilan edilmişti.

Nisan ayında da yine Japonya'da, dünyanın en yaşlı insanı ve en yaşlı kadını Misao Okawa, 117 yaşında hayatını kaybetmişti. Halen dünyanın en yaşlı insanı ve en yaşlı kadını unvanı 116 yaşındaki Americalı Susannah Mushatt Jones'ın elinde.

1903 yılında Fukushima'da doğan Sakari Momoi, önceleri öğretmenlik yapmış, daha sonra yaşadığı vilayet ile Saitama'da lise müdürlüklerini üstlenmişti.

Guinness'e göre Sakari Momoi, okumayı, özellikle de Çin şiiri okumayı seven Momoi, müteveffa eşiyle Japonya'da seyahat etmekten de hoşlanıyordu.

Geçen Ağustos'ta Guinness'tan "en yaşlı erkek" belgesini alan Sakari Momoi "Daha iki yıl kadar yaşamak istiyorum" demişti.

Şimdi dünyanın en yaşlı erkeğinin kim olduğu açıklanmadı ama bu unvanın Momoi'den bir ay sonra doğmuş olan 112 yaşındaki Japon vatandaşı Yasutaro Koide'ye verilmesi bekleniyor.

Guinness'e göre şimdiye dek en uzun yaşamış insan, 122 yıl 164 gün yaşamış olan Fransa vatandaşı Jeanne Calment. Calment 1997 Ağustos'unda ölmüştü.