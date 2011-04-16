Dünyanın en yaşlı erkeği öldü

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Breuning, üç yaşındayken, dedesinin kendisine "Güneylileri nasıl öldürdüklerini" anlattığını söylemiş; dedesi hakkında, "Böyle birşeyi söylemesi inanılmaz birşeydi" demişti.Montana'da geçirdiği ömrünün son yıllarında Irak ve Afganistan savaşlarının sona erdirilmesi gerektiğini tutkuyla savunan Walter Breuning, uzun ve sağlıklı ömrünü günde sadece iki öğün yemek yemesiyle açıklamıştı.Breuning, Ekim ayında AP ajansına verdiği mülakatta, "Bu ülkede ne kadar çok kişi, bir türlü kilo verememekten yakınıyor... Bu insanlara söyleyeceğim şey şu: Diyete başlayın ve hiç bozmayın. Kendinizi daha iyi durumda bulacak ve daha iyi hissedeceksiniz." demişti.Ölüm konusundaysa, Walter Breuning, "Hepimiz öleceğiz. Bazı insanlar ölmekten korkuyor. Ölmekten korkmayın. Çünkü zaten ölmek için dünyaya gelmişiz." dedi.Demiryollarında memurluk yapmış olan Walter Breuning, Great Falls'daki bir hastanede, eceliyle öldü.1980'den beri aynı huzur evinde yaşamakta olan Breuning'in, 35 yıl evli kaldığı eşi Agnes Twokey, 1957 yılında ölmüştü. Çiftin çocukları olmamıştı.