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Yaşam
Deutsche Welle

Dünyanın en yaşlı erkeği 113 yaşında

Holokost'tan sağ kurtulan dünyanın en yaşlı erkeği 113'ncü doğum gününü kutluyor. Dünyanın en yaşlı erkeği Israel Kristal için özel bir doğumgünü kutlaması düzenlenecek.

15 Eylül 2016 11:09


Dünyanın bilinen en yaşlı erkeği Israel Kristal 113'ncü yaş gününü yaklaşık 100 kişilik bir davetli grubu ile kutlayacak. İsrail'in Hayfa kentinde yaşayan Kristal'e ayrıca, Yahudi inancında önemli bir yer tutan ve 13 yaşına giren erkek çocuklar için tertip edilen Bar Mitsva töreni de düzenlenecek. Söz konusu törenle birlikte Yahudi erkekler dini anlamda reşit sayılmaya başlanıyor.

Israel Kristal için 100 yıl önce yapılması gereken bu tören Birinci Dünya Savaşı nedeni ile gerçekleşmemişti.

Kristal'in kızı Şulamit Kristal Kuperstoch, babasının 1916 yılında kutlanması gereken Bar Mitsva töreninin, o yıllarda yaşanan Birinci Dünya Savaşı koşulları nedeni ile yapılamadığını ve bu önemli töreni yüz yıl gecikmeli olarak gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kristal Kuperstoch ailenin bu önemli günde İsrail Kristal ile birlikte sinagoğa giderek, hem onun kutsanmasına şahit olacaklarını, hem de dans edip eğleneceklerini dile getirdi.

Auschwitz'ten sağ kurtuldu

15 Eylül 1903 tarihinde Polonya'nın Zarnow kasabasında dünyaya gelen Israel Kristal, Naziler tarafından 1944 yılında Auschwitz Toplama Kampı'nda tutsak edildi. İlk eşi ile iki çocuğu Holokost döneminde öldürülen Kristal 1950 yılında İsrail'e göç ederek yeni bir aile kurdu.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği olan Israel Kristal, iki çocuğu ve çok sayıda torun sahibi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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