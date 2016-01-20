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Yaşam

Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti

113. doğum gününe 2 ay kalmıştı

20 Ocak 2016 11:01

Japonya'da yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği Yasutaro Koide, 112 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CNN Türk’ün haberine göre 113. doğum gününe 2 ay kalan emekli terzi Koide'ye, kaldığı huzurevindeki törenle dünyanın en yaşlı erkeği unvanı verilmişti.

Koide torununun çocuğu dahil tüm ailesinin katıldığı törende uzun ve mutlu hayatın sırrının, "aşırıya kaçmamak" olduğunu söylemişti.

Dünyada en hızlı yaşlanma oranına sahip olan ülkelerden biri sayılan Japonya'da 100 yaşının üzerinde olan 61 binden fazla kişi var, bunların yüzde 90'ı kadın.

Guinnes Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı, Amerika'nın Brooklyn kentinde yaşayan 1899 doğumlu Susannah Mushatt Jones.

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