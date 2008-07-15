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Bilim / Teknoloji

Dünyanın 'en yaşlı blog yazarı' öldü

Dünyanın ''en yaşlı blog yazarı'' Avustralyalı Olive Riley, 108 yaşında hayata veda etti.

15 Temmuz 2008 03:00

En son yazısını 26 Haziran'da "news.com.au" web sitesinde yayınlayan 1899 doğumlu Bayan Riley, 20'nci yüzyılın başında büyürken yaşadığı olayları, 21'inci yüzyılda insanların yaşadığı hayat ile 1900'lerin başındaki hayatın farklılıklarını, iki dünya savaşı sırasındaki yaşadıklarını blogunda okuyucularıyla paylaşıyordu.

"Blob" adını verdiği blogunu Şubat 2007'de yazmaya başlayan Riley'nin oğlunun torunu Darren Stone, büyük büyükannesinin, internette yakaladığı şöhretten mutlu olduğunu ve blog yazmanın zihnini zinde tuttuğunu söyledi.

Stone, new.com.au'ya Riley'nin blog yazarak, paylaştığı hatıralarını kolayca anımsadığını anlattı.

Riley son yazısında, kendisini zayıf ve hasta hissettiğini, çok öksürdüğünü yazmıştı.

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