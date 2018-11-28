Dünyanın en yaşlı asisi hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Yazar, aktivist ve 2. Dünya Savaşı gazisi Harry Leslie Smith 95 yaşında hayatını kaybetti. Smith kendini "dünyanın en yaşlı asisi" olarak tanımlıyordu.

Yoksulluk içinde büyüdüğünü belirten Smith, 2.Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık adına savaşmış ve gazi olmuştu. Smith, İşçi Partisi'nin 2014'de düzenlediği bir konferansta hayat hikayesini anlatan bir konuşma yapmış ve böylece büyük bir kitleye ulaşmıştı.

BBC'nin haberine göre Smith, geçtiği zatürre sebebiyle hayatını kaybetti. Ünlü aktivisti oğlu, babasının öldüğünü " Sabah 3.39'da babam Harry Leslie Smith öldü. Ben bir yetimim" şeklinde bir tweetle duyurdu.

Smith hayatının son yıllarını sığınmacı krizine bir çare bulmak için dünyanın çeşitli yerlerindeki sığınmacı kamplarını gezerek geçirdi. Aktivistin yazdığı "Harry's last stand" kitabı da büyük beğeni toplamıştı.