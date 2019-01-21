Dünyanın en yaşlı adamı hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği olan 113 yaşındaki Masazo Nonaka hayatını kaybetti.

NHK'nın haberine göre ailesi pazar sabahı odasına gittiklerinde Nonaka'nın nefes almadığını fark ettiler, doktorlar Nonaka'nın hayatını kaybettiğini doğruladı. NHK'ya konuşan aile üyeleri cumartesi günü Nonaka'nın hiçbir şeyi olmadığını belirttiler.

Nonaka, Japon adası Hokkaido'da yaşıyordu ve 25 Temmuz 1905'te doğmuştu. Guiness 2018'in Nisan ayında Nonaka'yı 112 yaşında ve 259 günlükken dünyanın en yaşlı adamı şeçmişti. Nonaka emekliliğini gazete okuyarak, tatlı yiyerek, televizyon izleyerek ve sumo güreşi yaparak geçirdiğini belirtmişti.

113 yaşında hayatını kaybeden Nonaka ayrıca uzun yaşamını tatlı yemeye ve kaplıcalara borçlu olduğunu söylerken, kızı bunun nedeninin stressiz yaşam biçimi olduğunu söylemişti.

Nonaka'dan önce dünyanın yaşayan en yaşlı adam 116 yaşındayken hayatını kaybetmişti.