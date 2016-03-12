Dünyanın en yaşlı adamı eski bir Auschwitz mahkûmu

Guinness Dünya Rekorları, dünyanın yaşayan en yaşlı adamının Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda kurduğu Auschwitz kampının kurtulan mahkûmlarından olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yisrael Kristal'in 1903'te Polonya'da doğduğu, 2. Dünya Savaşı ardından İsrail'in Hayfa kentine gittiğini belirtildi.

Guinness Dünya Rekorları, Kristal'in 11 Mart itibariyle 112 yıl, 178 gün yaşamış olduğu açıkladı. Nazi Almanya'sının Polonya'yı işgali ardından Kristal ve eşinin Lodz gettosuna gönderildiği, iki çocuğunun burada öldüğü, daha sonra eşiyle Auschwitz'e gönderildiği, eşinin burada öldürüldüğü, kendisininse bu ve başka kamplarda esir olarak çalışarak hayatta belirtildi.

Kristal'in Mayıs 1945'te Müttefik Kuvvetler tarafından bulunduğunda 37 kilo olduğu aktarıldı. Daha önce dünyanın kayıtlı en yaşlı adamı Japon Yastutaro Koide'ydi. Koide Ocak ayında öldüğünde 112 yıl 312 yaşamıştı.