Dünyanın en yaşlı adamı 116 yaşında

Japonya'da Jiroemon Kimura adındaki kişi, ülkenin batısında bulunan Kyotango kentinde yaşayan, yaşı 100 ve üzerinde olan 95 kişiden sadece biri. Bölgedeki sağlık yetkilileri 1897 doğumlu Kimura ile birlikte bölgede yaşayan, yaşı 100’ü aşkın diğer kişilerin neden bu kadar uzun ömürlü olduğunu araştırmak üzere bir çalışma başlattı.

Kimura’nın uzun ömrünün sırlarını araştırmak üzere yola çıkan ekipten bir yetkili, 'Sadece Kimura’nın değil kentte onun gibi 100 yaşını aşmış diğer kişilerin de yeme alışkanlıklarını araştırmak istiyoruz. Neyi ne kadar yedikleriyle ilgileniyoruz. Özellikle tuz tüketimlerini incelemek hedefindeyiz. Ayrıca ne tür yerel gıdalar tükettiklerini ve bu besinlerin uzun yaşamalarına etkisi olup olmadığını merak ediyoruz' diye konuştu.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Kyoto yakınlarındaki Kyatango kenti, Japonya Denizi ile bir dağ sırasının arasındaki bölgede yer alıyor. Bölge iyi deniz mahsülleri ve çiftlik ürünleriyle biliniyor.

Araştırmanın sonucunda bulgulara istinaden bir yemek tarif kitabı derlenecek ve kitap Kasım ayında gerçekleşecek bir sempozyumda kamuyla paylaşılacak.