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BBC Türkçe

Dünyanın en yaşanılası şehri yine Viyana seçildi

Mercer'in her yıl yayınladığı Yaşam Kalitesi Araştırması'nda Avusturya'nın başkenti Viyana üst üste 9'uncu kez dünyanın en yaşanılası şehri seçildi.

29 Nisan 2018 20:30

Uluslararası araştırma şirketi Mercer'in her yıl yayınladığı yaşam kalitesi araştırmasında Avusturya'nın başkenti Viyana üst üste 9'uncu kez dünyanın en yaşanılası şehri seçildi.

231 dünya şehrinin sıralandığı 20'inci Mercer Yaşam Kalitesi anketinde Viyana'yı İsviçre'nin Zürih, Yeni Zelanda'nın Auckland, Almanya'nın Münih ve Kanada'nın Vancouver kentleri takip etti.

En iyi 20 şehrin sıralaması neredeyse aynı kaldı.

Türkiye'deki şehirler arasından ilk 20'ye giren olmadı.

Araştırmada kentlerin sosyo-ekonomik şartları ile sağlık, eğitim, barınma ve çevre koşulları dikkate alınıyor.

Büyük şirketler iş kurmak için yer seçerken bu araştırmanın sonuçlarını da göz önünde bulunduruyor.

Mercer'in Yaşam Kalitesi Araştırması'na göre en yaşanılası ilk 20 şehir şöyle:

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