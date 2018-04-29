Dünyanın en yaşanılası şehirleri hangileri?

İngiliz Economist dergisinin hazırladığı 2017 Küresel Yaşanılabilirlik Raporu'nda, Avustralya'nın Melbourne kenti üst üste yedinci kez en yaşanılası şehir seçildi.

Derginin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in şehirlerdeki yaşam kalitesini araştırdığı yıllık raporuna göre, Melbourne'u sırayla Avusturya'nın başkenti Viyana, Kanada'nın başkenti Vancouver ve ülkenin diğer büyük şehirleri Toronto ve Calgary takip etti.

Yaşam koşullarının en kötü olduğu şehirler ise, sırayla Suriye'nin başkenti Şam, Nijerya'nın Lagos şehri, Libya'nın başkenti Tripoli, Bangladeş'in başkenti Dakka, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby oldu.

Küresel Yaşanılabilirlik Raporu, dünyadaki 142 şehrin istikrar, sağlık bakımı, kültürel çevre, eğitim ve altyapısı değerlendirilerek hazırlanıyor.

Rapordaki en yaşanılası ilk beş şehir, son yıllarda aynı kaldı. Ancak üst üste terör saldırıları nedeniyle özellikle Avrupa'nın bazı şehirleri sıralamada yer değiştirdi.

Avrupa'da yaşam kalitesi, bu gelişmeler karşısında son on yılda ilk kez 2017'de ilerleme kaydetti.

Son beş yılda yaşam kalitesi en çok artan şehirler sırayla İran'ın başkenti Tahran, Dubai, Fildişi Sahili'nin Abidican şehri, Zimbabve'nin başkenti Harare, Sri Lanka'nın başkenti Colombo oldu.

Sıralamada en büyük düşüş yaşayan şehirler ise, Ukrayna'nın başkenti Kiev, Suriye'nin başkenti Şam, Libya'nın başkenti Tripoli, ABD'nin Detroit şehri ve Rusya'nın başkenti Moskova.

Türkiye ise, Suriye ve Irak ve Libya'yla beraber "sivil itaatsizlikler ve silahlı çatışmaların" yaşam kalitesini en çok etkilediği ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'nin yanında Avustralya, Bangladeş, Belçika, fransa, Pakistan, İsveç, İngiltere ve ABD, terör saldırılarının önemli oranda sıklaştığı coğrafyalar arasında.