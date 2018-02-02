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'Dünyanın en yalnız kuşu' gerçek aşkı bulamadan öldü: Bu hikâye böyle bitmemeliydi

Nigel'in cansız bedeni, geçen hafta yapay kuşun yanında bulundu

02 Şubat 2018 18:01

Yeni Zelanda’nın Mana adasında bir kuş, adaya konulan bir kuş heykeliyle 3 yıl boyunca ilişki yaşamaya çalıştı. Hislerine hiçbir zaman karşılık bulamayan Nigel isimli kuş, gerçek aşkı bulamadan sahte kuşların arasında tek başına öldü.

Yeni Zelanda açıklarındaki Mana adası sonu hüzünle biten bir 'aşk hikâyesine' tanıklık etti. Nigel isimli bir sümsük kuşu, adaya başka kuşları çekmek için konulan sahte kuşlardan birine aşık oldu. Nigel, 3 yıl boyunca aşkına karşılık almaya ve ilişki yaşamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Nigel’in cansız bedeni, geçen hafta yapay kuşun yanında bulundu.

Nigel’in cesedini bulan bekçi Chris Bell "Bu hikayenin sonu böyle olmamalıydı gibi geliyor. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm” dedi.

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Nigelyeni zellandadünyanın en yalnız kuşu

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