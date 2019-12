‘Dünyanın en yakışıklı adamıyla evliyim ben’

T24



‘Kendimi harika hissediyorum’



Düğün 19 Eylül’de yapılacak

Klasik otomobil tutkunu

Eski sevgili çok kızgın



Şarkıcı Zeynep Casalini’nin 4 Ağustos’ta sürpriz bir nikâhla evlendiği, Bodrum Begonvil Restaurant’ın işletmecisi Tahsin Berk’le ilginç bir tanışma öyküsü olduğu ortaya çıktı.Usta oyuncu Deniz Türkali ile İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini’nin kızı olan Zeynep Casalini, 1.5 yıl önce fotoğrafçı sevgilisi Raşit Algül’le, Berk’in işlettiği Begonvil Restaurant’da yemek yedi. Casalini Tahsin Berk ile bu sırada tanıştı. Bir ay önce Algül ile ayrılan Casalini, Berk’in arkadaşlarıyla birlikte kurduğu bisiklet turu ekibine katıldı. Casalini, dağ tepe dolaşırken Bodrum’un ünlü işletmecisine âşık oldu ve çift bir ay gibi kısa bir sürede nikâh masasına oturdu.Algül ile yaşadığı ilişkiyi geçmişte bıraktığını ve çok mutlu bir evliliğe adım attığını belirten Casalini, “Şu an çok güzel bir evlilik yaşıyorum. Dünyanın en yakışıklı adamıyla evli olduğumu düşünüyorum. Eşimin tek bir şeyi değil, her şeyi beni etkiledi. Hayatı algılayışı, duruşu, fikirleri, her şeyi bana büyüleyici geldi. 1.5 yıl önce onu ilk gördüğümde de çok etkilenmiştim ama evleneceğimiz aklıma bile gelmemişti. Birlikte dağ sporu yaparken yakınlaştık. Bisiklete binerken benim hocam gibiydi. Kızım Ceren de yanımda, Tahsin’i çok seviyor. Kendimi harika hissediyorum” dedi.Çok güzel bir aşk evliliği yaptığını söyleyen Tahsin Berk de şöyle konuştu:“12 yıldır bekâr olduğumu bilen yakın çevrem sıradan biriyle evlenmeyeceğimi tahmin ediyordu zaten. Zeynep’i şarkıcı kimliğiyle ve siyasi görüşlerim nedeniyle annesi Deniz Hanım ve dedesi Vedat Türkali’den dolayı tanıyordum. Bisiklete binmesini öğrettim kendisine. ‘Öyle mi binilir, böyle mi binilir?’ derken doğa aşkı bizi buluşturdu. Kimse kimseyi tavlamak için uğraşmadı. Evlilik teklifini karşılıklı yaptık diyebiliriz. Zeynep’in bir kızı var. Benim kaybettiğim ağabeyimin bakımını üstlendiğim 3 çocuğu var. Çocuklar da iyi anlaşıyordu. Çok âşıktık, evlenelim dedik. Düğünü 19 Eylül’de yapacağız. Sonra da motosikletle İtalya’ya balayına gideceğiz.”Zeynep Casalini’nin sürpriz bir kararla evlendiği Tahsin Berk, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu... Yıllarca Cağaoğlu’nda yayıncılık alanında çalıştıktan sonra İstanbul’un kalabalığından sıkılıp Bodrum’a yerleşen Berk, 10 yıldır Begonvil Restaurant’ı işletiyor. 12 yıl önce eşinden ayrılan ve ölen ağabeyinin üç çocuğuna babalık yapan Berk, klasik otomobil tutkusu ve doğa sporlarına olan ilgisiyle biliniyor.Zeynep Casalini’nin eski sevgilisi Raşit Algül ise evlilik haberini duyunca büyük şok yaşadı. Çok kızgın olduğunu belirten Algül, “Bir ay önce Bodrum’da Zeynep’le ayrılmıştık ama hani ilişki biter ama bitmez gibi bir durum olur ya, öyleydi. Sonra böyle bir şey oldu. Her şey çok hızlı gelişti. Anlam veremiyorum. Şu an çok kızgınım ama kendime kızıyorum. Konuşmak istemiyorum. Sakinleşince belki konuşabilirim” dedi.