Dünyanın en uzunuyla en kısası biraraya geldi

T24 - Guinness Rekorlar Kitabı 2011’in tanıtımını dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen ile rekoru onaylandıktan sonra bugün sertifikasını almaya hak kazanan dünyanın en kısa kadını Elif Kocaman birlikte yaptı. Neredeyse boyu kadar olan sertifikasını yetkililerin elinden alan 72,6 santimlik Elif Kocaman ile 246.5 santimlik Sultan Kösen ile biraraya gelince ilginç bir görüntü ortaya çıktı.







Dünyanın en çok satılan telifli kitabı olarak gösterilen Guinness Rekorlar Kitabı’nın 2011’in tanıtımını, Bayrampaşa’daki Forum İstanbul’da, dünyanın en uzun adamı ve dünyanın en kısa kadını yaptı. Yılda bir yayınlanan Guinness Rekorlar Kitabı’nın tanıtımında 72,6 cm’lik boyuyla yeni Türk rekortmen olan Dünyanın En Kısa Kadını Elif Kocaman ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Guinness Rekorlar Kitabı Türkçe Marka Müdürü Emin Görgün, rekoru geçen sene onaylanan Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen’den sonra Dünyanın En Kısa Kadını’nın da bir Türk olduğunu söyledi. Emin Görgün, Elif Kocaman’ın soyadının aksine dünyanın en kısa kadını seçildiğini vurguladı.

Boyu kadar sertifika



Osmaniye’ye bağlı Kadirli’de ailesiyle beraber yaşayan ve yerel bir gazetenin kendisiyle yaptığı röportajdan sonra yetkililerin dikkatini çeken Elif Kocaman, bugün yapılan törenin ardından neredeyse boyu kadar olan sertifikasını aldı. Guinness hakemlerinin evinde yaptığı boy ölümleri sonucunda Elif Kocaman’ın 72,6 cm’lik boyunu kaydettiğini söyleyen Emin Görgün, Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından tüm dünyadan yapılan araştırma sonucunda Elif Kocaman’ın dünyanın en kısa kadını olarak kaydedildiğini söyledi.

"Kızlar beni kaçırmasın"



Hala evlenemediğini söyleyen Sultan Kösen ise yapılan röportaj sırasında "Buradan genç kızlara sesleniyorum. Hala bekarım. Beni kaçırmasınlar. Boyu boyuma huyu huyuma değil de önemli olan kalplerin uyuşması. 2011 kitabı tanıtımı için buradayız. Dünyanın en uzun adamı ile en kısa kadını bir Türk. Herkesin bizimle gurur duyması lazım" dedi.





