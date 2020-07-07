Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri 68 yaşında hayatını kaybetti

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Dünyanın en uzun süre yaşayan yapışık ikizleri 4 Temmuz'da hayatını kaybetti. Ronnie ve Donnie Galyon, 68 yaşındaydılar.

İkizler, 28 Ekim 1951'de karın bölgelerinden yapışık halde dünyaya geldiler. 2014 yılında 63 yaşında giren Galyon kardeşler, dünyanın en uzun yaşayan yapışık ikiz olma rekorunu kırdılar.

WHIO'nun aktardığına göre Ronnie ve Donnie son yıllarını geçirdikleri Dayton, Ohio'daki hastanede hayatını kaybetti.

Çocukluklarından başlayarak ikili, sirk ve karnavallarda gösteriler yaparak geçimlerini sağladı. Jim Galyon, bu yollarla kazandıkları para ile uzun yıllar ailelerine mali destek sağladıklarını söylemişti. TLC, 2010 yılında Galyon kardeşler hakkında bir belgesel hazırladı.

1991 yılında eğlence sektörünü bırakan yapışık ikizler, 2010'a kadar yalnız yaşadıktan sonra sağlık problemleri nedeniyle ailelerinin yanına taşındı