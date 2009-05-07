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Yaşam

Dünyanın en uzun purosu Guinness'e girdi

07 Mayıs 2009 03:00

Kübalı Jose Castelar, imal ettiği 43,38 metre uzunluğundaki puroyla kendine ait rekoru yeniden kırarak, tekrar Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenen 29. Uluslararası Turizm Fuarı'nda rekor kıran purosunu sergileyen Castelar, puroyu günde 10-12 saat çalışarak 5 günde imal ettiğini söyledi.

43 metrelik purosunun içilemeyeceğini belirten Castelar, kendisinin çok fazla puro içmediğini, günde bir puronun kendisine yettiğini ifade etti.

65 yaşındaki Castelar, yaklaşık 50 yıldır tütün sektöründe çalışıyor. Castelar, 2001'de imal ettiği 11,4 metre uzunluğundaki puroyla ilk kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Daha sonra rekorunu geliştiren Castelar, 2005'te 20,41 metre uzunluğunda bir puro imal etmişti.

Küba, yılda 150 ülkeye 400 milyon dolarlık puro ihraç ediyor.

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