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Yaşam

Dünyanın en uzun otobüsü Almanya'da üretildi

30 metrelik otobüsün Çin, Hindistan gibi kalabalık ülkelerin ilgisini çekebileceği belirtiliyor

23 Ağustos 2012 19:51

"Die Autotram Extra Grand" adı verilen dünyanın en uzun otobüsü Almanya 'nın Dresden kentinde üretildi. 30 metre uzunluğunda ve 265 koltuklu otobüs, Dresden kentindeki Fraunhofer Ulaşım ve Alt Yapı Sistemleri Enstitüsü ile Dresden Teknik Üniversitesi tarafından geliştirildi.

Sıradan bir otobüs şoförü tarafından kullanılabilme özeliğine sahip olan dünyanın en uzun otobüsü, önümüzdeki sonbahardan itibaren Dresden kentinde hizmet vermeye başlayacak.

30 metre uzunluğundaki "Die Autotram"ın, 12 metre uzunluğundaki bir otobüsün hareket etme, geriye ve ileriye gitme manevralarına sahip olduğunu belirten Fraunhofer Enstitüsü yetkilisi Matthias Klinger, ürettikleri aracı kullmak için özel bir ehliyete ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

 

Tramvaydan daha ucuz

 

Tren ve tramvaya göre maliyeti daha düşük olan "Die Autotram" aynı zamanda çevre dostu bir motora sahip. 30 metre uzunluğundaki otobüs, trafikte özel bir yola da ihtiyaç duymuyor. Dresden kentinde, normal trafikte seyredecek otobüsün testleri başarıyla geçeceği belirtiliyor.

 

Bazı ülkelerin ilgisini çekebilir

 

Almanya dünyanın en uzun otobüsüne Hindistan , Çin, Rusya ve bazi Arap ülkelerinin ilgi göstereceğini düşünüyor. Bir otobüsün maliyetinin 3.4 milyon Euro 'ya mal olduğu da belirtildi.

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