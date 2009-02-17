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Yaşam

Dünyanın en uzun kulak kıllı adamı!

Dünyanın en uzun kulak kılı rekorunun, 25 santimetreyle Hintli bakkal Radhakant Baijpai'ye ait olduğu açıklandı.

17 Şubat 2009 02:00

Dünyanın en uzun kulak kılı rekorunun, 25 santimetreyle Hintli bakkal Radhakant Baijpai'ye ait olduğu açıklandı.

Telegraph gazetesinin haberine göre, 2003'te de aynı dalda Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Baijpai'nin kulak kılı bu zamana kadar 13,2 santimetre daha uzadı.

58 yaşındaki Baijpai, 18 yaşından bu yana uzattığı kulak kılının şans ve refah getirdiğine inanıyor.

Baijpai, özel hazırlanan bir bitkisel şampuanla bakımını yaptığı kıllarını, uzun süredir bu durumdan rahatsız olan karısının ısrarlarına rağmen kesmeyi reddediyor.

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