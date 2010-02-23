Dünyanın en uzun köpeği

İri boyutlara ulaşabilmeleriyle tanınan Danua cinsi olan George, 4 yaşında ve 111 kilogram ağırlında. Burundan kuyruğa kadar uzunluğu 2 metre 13 santimetre olan George, Guinnes müfettişinin yaptığı incelemenin ardından, hem dünyanın yaşayan en uzun köpeği, hem de şu ana kadar yaşamış en uzun köpek unvanlarında rekoru elde etti. Köpeğin sahibi Dave Nasser, Giant George'un her ay 50 kilogram civarında besin tükettiğini ve evde kendisine ait büyük bir yatakta uyuduğunu söyledi. Rekorun önceki sahibi olan Gibson isimli başka bir köpek, Ağustos'ta kanserden ölmüştü.