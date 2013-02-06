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Yaşam

Dünyanın en uzun kedisi öldü

En uzun kuyruk rekorunun da sahibi olan dünyanın en uzun evcil kedisi Stewie, 1.23 metrelik vücut uzunluğunda

06 Şubat 2013 14:58

2010 yılında 1.23 metrelik vücut uzunluğuyla 'dünyanın en uzun evcil kedisi' olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Stewie, 8 yaşında hayatını kaybetti.

Son bir yıldır kanserle savaşan Stewie’nin sahibi Robin Hendrickson ölüm haberini kedisinin Facebook hesabından paylaştı. Hendrickson, “Stewie çok sosyal bir kediydi, insanlarla tanışmayı çok severdi. Birçok kişinin hayatına girdi” dedi.

Stewie’nin hayranları Facebook sayfasından üzüntülerini dile getirdi.

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Stewie 'en uzun kuyruk' rekorunun da sahibiydi.

(ntvmsnbc)

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