Dünyanın en uzun kedisi öldü

2010 yılında 1.23 metrelik vücut uzunluğuyla 'dünyanın en uzun evcil kedisi' olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Stewie, 8 yaşında hayatını kaybetti.

Son bir yıldır kanserle savaşan Stewie’nin sahibi Robin Hendrickson ölüm haberini kedisinin Facebook hesabından paylaştı. Hendrickson, “Stewie çok sosyal bir kediydi, insanlarla tanışmayı çok severdi. Birçok kişinin hayatına girdi” dedi.

Stewie’nin hayranları Facebook sayfasından üzüntülerini dile getirdi.





Stewie 'en uzun kuyruk' rekorunun da sahibiydi.

(ntvmsnbc)