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Dünya

Dünyanın en uzun hızlı tren hattı Çin'de

Çin'de 'alanında dünyanın en yüksek teknik yapısına sahip' tren hattı Çin'in komünist kurucu lideri Mao'nun doğumgününde açıldı

26 Aralık 2012 10:36

Çin'de başkent Pekin ile güneydeki ticaret bölgesi Guangjo'yu birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik hızlı tren hattı tümüyle hizmete açıldı.

Hat üzerindeki trenler saatte 300 kilometre hızlı giderken, hattın açılmasıyla Pekin ile Guangjo arasındaki yolculuk süresi yaklaşık üçte iki oranında azaldı.

Devlet medyası, Çin'in komünist kurucu lideri Mao'nun doğumgününe rastlaması nedeniyle hattın 26 Aralık'ta açıldığını belirtti.

Yetkililer Pekin-Guangjo hattının "alanında dünyanın en yüksek teknik yapısına sahip" hatlarından biri olduğunu söylüyor. Hat boyunda 35 istasyon bulunuyor.

Bazı bölümleri daha önce hizmeye açılmış olan hattaki trenlerin daha sonra hızlandırılması, hızlı tren hatlarının ülke genelinde yaygınlaştırması planlıyor.

(BBCTürkçe)

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