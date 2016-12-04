Dünyanın en uzun futbol maçları

Stockport County Doncaster Rovers’la 30 Mart 1946’da Stockport’un Edgeley Park’ında Division 3. Kuzey Kupası’nda berabere kaldığında, maç tam 3 saat 23 dakika sürdü.

İlk 90 dakika bittiğinde takımlar 2-2 berabere kalmıştı. Sonraki 30 dakika da skor değişmedi. Yarışma kurallarına göre artık altın gol uygulamasına geçilecekti ve ilk golü atan takım maçı kazanacaktı. Muhtemelen ne olduğunu tahmin edebildiniz.

Nitekim maç devam etti, devam etti ve iki takımdan da gol gelmedi. Yerel bir söylentiye göre, seyirciler evlerinde çay içmeye gittiler ve daha sonra oyun devam ediyor mu acaba diye geri döndüler.

Maç 203 dakika sonunda nihayet bitirildi çünkü hava kararmıştı. Aydınlatma sistemi önlerindeki on yıl daha Edgeley Park’a uğramayacaktı. Beraberlik ikinci maçta Doncaster’in 4-0lık galibiyeti ile bitti ve maç sadece 90 dakika sürdü. Seyirciler buna gerçekten memnun olmuştu.

Ancak 203 dakikalık maç futbol yarışından bir dünya rekoru olarak anılmaya devam etti.

2012 yılına gelindiğinde ise; İngiltere’deki “Serbest Vuruş Vakfı” için yardım toplamak amacıyla Reading ve Peterbrough takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçla bir kez daha Guiness Rekorlar kitabına girmeyi hedefleyen İngilizler, 52 saat boyunca maç yaptı. 8 kişilik takımlarla mücadele eden iki ekip cuma günü saat 10.00’da başladıkları maçı pazar günü 14.00’te bitirdiler. Bu arada sadece birkaç saat uyku molası verilirken oyuncu değişikliğinde sınır yoktu.

Ve yıl 2016 olduğunda bu kez sahneye Şilililer çıktı. Şili’nin başkenti Santiago’da oynanan ve 120 saat süren maç, dünyanın en uzun futbol maçı olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi. Santiago’da 2375 futbolcu dünyanın en uzun futbol maçını oynamak için sahaya çıktı. Bicentary Stadyumu’ndaki sporcular 19 Mayıs’ta başlayan ‘futbol maratonu’ çerçevesinde 120 saat futbol oynadı. Şilili amatör ve profesyonel futbolcular böylece 4-8 tarihleri arasında İskoçya’nın Edinburgh kentinde kırılan 105 saatlik rekoru kırdı ve dünyanın en uzun futbol oynama rekoruyla Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi. Maç 505-504 skorla sonuçlandı.