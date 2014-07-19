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Yaşam

Dünyanın en uzun evliliğini yaşayan çift, sırlarını anlatıılar

87 yıl boyunca evli kalan Zelmyra ve Herbert Fisher, Twitter üzerinden kendilerine yöneltilen soruları cevapladıklarında tüm dünyaya örnek oldular

19 Temmuz 2014 13:57

“Biz birlikte büyüdük ve karı koca olmadan önce birbirimizin en yakın arkadaşı olduk. Gerçek dostluklar nasıl ömür boyu sürüyorsa, bizim evliliğimiz de bir ömür boyu sürdü” diyen 87 yıllık evli Zelmyra ve Herbert Fisher çifti, uzun ve mutlu evliliklerinin sırlarını şöyle anlattılar:

-Evliliğin bir yarışma olmadığını hiçbir zaman unutmayın ve çetele tutmayın. Tanrı iki kişiyi aynı takıma, kazanabilmeleri için koyuyor.

-Bir konu hakkında farklı düşüncelere sahip olabileceğinizi kabullenin ve daha önemli şeyler için birlikte savaşın. İncelen yerden kopmak yerine, esnek olmayı öğrenin.

-Evliliğimizin bir sırrı yok. Biz sadece ikimiz ve ailemiz için gerekenleri yaptık.

-Birbirinize saygın duyun, destek olun ve birbirinizle iletişim kurun. Sadık, doğru ve dürüst olun. Birbirinizi tüm kalbinizle sevin.

-Herbert 2011 yılında, Zelmyra ise 2013 yılında hayatını kaybetti. Hayata gözlerini yumduklarında, Herbert da, Zelmyra da 105 yaşındaydı.

 

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