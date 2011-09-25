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Yaşam

Dünyanın en uzun duvağı

Tam 6 kilometre uzunluğundaki duvağı, 600 kişi taşıdı.

25 Eylül 2011 03:00

T24 - Tam 6 kilometre uzunluğundaki duvağı, 600 kişi taşıdı.
 

İtalya’nın Napoli kentinde evlenen Elena De Angelis ile Ferdinand Pucci’nin düğününde gelinin 3 kilometrelik duvağının Guinness Rekorlar Kitabı’na gireceği açıklandı.


Tasarımcı Gianni Molaro Campania tarafından tasarlanan 6 kilometre uzunluğunda ipten hazırlanan gelinliği yaklaşık 600 kişi taşıdı.


Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğünde yaşam boyu mutlu bir yaşam için ‘Evet’ diyen Elena De Angelis ile Ferdinand Pucci çifti kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bir düğünü hayal ettiklerini söyledi.


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