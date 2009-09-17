Dünyanın en uzun boylu adamı bir Türk!

T24- Mardinli Sultan Kösen, 2 metre 47 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na ismini yazdırdı.



'Büyük bir araba ve bir kız arkadaş istiyorum'



Timesonline'a konuşan Sultan Kösen, en büyük isteğinin içine sığabileceği büyük bir araba ve kendsiyle evlenecek bir kız olduğunu söyledi. Kösen sözlerine şöyle devam etti, 'Bedenime göre kıyafet bulmakta zorlandığım için kıyafetlerimi özel olarak diktiriyorum ve bunlar genellikle pek modaya uygun şeyler olmuyor. Normal insanlar gibi alışverişe gidemiyorum. Kapılardan geçerken kafamı hep çarpıyorum. Ve eğer beni görünce benden korkmayacak bir kız bulursam da evlenmek istiyorum' dedi.



Rekorlar Kitabı'na girdikten sonra uzun boylu olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Sultan Kösen aynı zamanda, 27.5 santim elleri ve 36.5 santim uzunluğundaki ayaklarıyla dünyanın en uzun el ve ayağına sahip.



Londra'da basına poz veren Sultan Kösen, London Bridge'de çocukların çıkardığı 'First News' adlı gazetenin minyatür bir kopyasıyla fotoğraf çektirdi.

