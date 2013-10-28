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Yaşam

Dünyanın en uzun adamı dünya evine girdi

Guinness Rekorlar Kitabı’ndan yetkililerin yanı sıra çok sayıda Avrupalı davetlinin katıldığı törende Kürtçe ve Arapça türküler söylendi, halaylar çekildi

28 Ekim 2013 10:41

Dünyanın ‘en uzun adamı’ rekorunu 5 yıldır kimseye kaptırmayan 2 metre 51 santimetrelik Mardinli Sultan Kösen, Suriyeli Merve Dibo ile dünyaevine girdi.

Çiftin dün akşam Kızıltepe’deki Mova Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Guinness Rekorlar Kitabı’ndan yetkililerin yanı sıra çok sayıda Avrupalı davetlinin katıldığı törende Kürtçe ve Arapça türküler söylendi, halaylar çekildi. Çok heyecanlı olduğunu belirten Kösen, “Bugün benim en mutlu günüm.” diyerek duygularını dile getirdi.

Mardin’in Derik ilçesi Dede köyünde ikamet eden 31 yaşındaki Sultan Kösen, bir akraba ziyaretinde görüp beğendiği 20 yaşındaki Suriyeli Merve Dibo ile hayatını birleştirdi. Davul zurna eşliğinde salona giren Kösen ve eşi, düğün boyunca halay çekti. Mardin Valisi Ahmet Cengiz’in yanı sıra 3 bin davetlinin katıldığı düğün töreninde çok sayıda Suriyeli vardı. Merve Dibo ile evlendiği için çok mutlu olduğunu anlatan Sultan Kösen, eşinin daha önce iki kez umreye gittiğini, mart ayında ise birlikte umre ziyareti yapacaklarını söyledi. Düğünü İstanbul’dan gelen çok sayıda basın mensubu takip etti. Bu arada gelin Merve Dibo’nun Suriye’den gelecek evrakları yetişmediği için resmi nikâh daha sonra kıyılacak. Takım elbise bulmakta zorlanan Sultan Kösen, ünlü erkek giyim markası Sarar’ın 6 metrelik kumaştan diktiği siyah damatlığı giydi.

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