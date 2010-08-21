Dünyanın en uzun adamı daha da uzuyor

T24- Dünyanın yaşayan en uzun adamı olarak Guinnes’e giren Sultan Kösen, büyümesini durdurmak için ABD’de ameliyat oldu.
Hipofiz bezlerindeki bir tümör nedeniyle aşırı büyüme hormonu salgılayan Kösen, Virginia Üniversitesi’nde ameliyata girdi. Rahatsızlığı “Devlik hastalığı” olarak adlandırılan Kösen’in doktorlarından Jason Sheehan, Kösen’in son altı ay içinde 5 santimetre daha uzadığını ve boyunun 2 metre 56 cm olduğuna dikkati çekti. Kösen’in organları da tehlikeli bir şekilde büyüyor. Ameliyatta tümör hücrelerini öldürecek ince radyasyon ışınları kullanıldığı belirtildi.