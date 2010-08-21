Dünyanın en uzun adamı daha da uzuyor

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Hipofiz bezlerindeki bir tümör nedeniyle aşırı büyüme hormonu salgılayan Kösen, Virginia Üniversitesi’nde ameliyata girdi. Rahatsızlığı “Devlik hastalığı” olarak adlandırılan Kösen’in doktorlarından Jason Sheehan, Kösen’in son altı ay içinde 5 santimetre daha uzadığını ve boyunun 2 metre 56 cm olduğuna dikkati çekti. Kösen’in organları da tehlikeli bir şekilde büyüyor. Ameliyatta tümör hücrelerini öldürecek ince radyasyon ışınları kullanıldığı belirtildi.