T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Dünyanın en uzun adamı daha da uzuyor

Dünyanın yaşayan en uzun adamı olarak Guinnes’e giren Sultan Kösen, büyümesini durdurmak için ABD’de ameliyat oldu.

21 Ağustos 2010 03:00

T24- Dünyanın yaşayan en uzun adamı olarak Guinnes’e giren Sultan Kösen, büyümesini durdurmak için ABD’de ameliyat oldu. 


Hipofiz bezlerindeki bir tümör nedeniyle aşırı büyüme hormonu salgılayan Kösen, Virginia Üniversitesi’nde ameliyata girdi. Rahatsızlığı “Devlik hastalığı” olarak adlandırılan Kösen’in doktorlarından Jason Sheehan, Kösen’in son altı ay içinde 5 santimetre daha uzadığını ve boyunun 2 metre 56 cm olduğuna dikkati çekti. Kösen’in  organları da tehlikeli bir şekilde büyüyor. Ameliyatta tümör hücrelerini öldürecek ince radyasyon ışınları kullanıldığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24