Dünyanın en ünlü 'şeytan çıkarma uzmanı' hayatını kaybetti

Dünyanın en tanınmış "şeytan çıkarıcılarından" İtalyan Peder Gabriele Amorth 91 yaşında hayatını kaybetti.

1925'te Modena kentinde dünyaya gelen Gabriele Amorth, 1951'de Katolik Kilisesi'nde rahipliğe başlamış ve 1985'te de Roma Piskoposluğu'nun 'şeytan çıkarıcısı' olarak atanmıştı.

Peder Amorth 2013'te verdiği bir mülakatta, birçoğu aynı kişiler üzerinde olmak üzere 160 binin üzerinde şeytan çıkarma ayini yönettiğini söylemişti.

Şeytan çıkarma tecrübesiyle ilgili kitaplar yazan, Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği'nin kurucusu olan Peder Amorth, aktualiteyle ilgili ilgi çekici yorumlarıyla da tanınıyordu.

Peder Amorth, 2010'da La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamalarda "şeytanın Vatikan'ı da vurup vuramayacağı" sorusuna yanıt verirken "Bunu denedi bile. 1981'de, Ali Ağca'yı silahlandıranlar aracılığyla Papa 2. Giovanni Paolo'ya yönelik saldırıyla denedi" demişti.

Nazilerin "şeytan tarafından ele geçirildiğini" savunan Amorth, IŞİD'in arkasında da "şeytanın bulunduğunu" söylemişti.

Peder Amorth'un medyada en çok yer alan yorumları arasında Harry Potter ve yoga karşıtı sözleri de yer alıyordu.

Harry Potter kitaplarında "iyi büyü ile kötü büyü" arasında bir ayrım varmış gibi gösterilmesini eleştiren Amorth, "Büyü her zaman şeytana yöneliştir. Harry Potter'ın ardında karanlığın kralının, şeytanın imzası saklı" demişti.

Amorth, "yoganın da tıpkı Harry Potter gibi kötülüğe yönelik olduğunu" iddia ederek "yoga yapmak şeytanidir" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan tanınmış şeytan çıkarıcı, "şeytan tarafından ele geçirildiğini iddia eden herkese inanılması gerektiğini, bu kişilerin büyük kısmının ağır psikolojik sorunları olduğunu" da söylüyordu.