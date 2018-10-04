Dünyanın en ünlü kasabı Dario Cecchini Gaziantep'ten ev alacak  

Aynur Tattersall / Londra, 4 Ekim, (DHA) - Dünyanın en ünlü kasabı Dario Cecchini, gastronomi festivali için geldiği Antep’te şehre hayran kalarak en kısa zamanda buradan bir ev almak istediğini söyledi.

Gaziantep Gastronomi Festivali nedeniyle geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı Fatma Şahin’in davetlisi olarak şehre gelen dünyanın en ünlü kasabı olarak bilenen İtalyan şef Dario Cecchini,“Türkiye’yi çok seviyorum. Gaziantep, çok az bütçe ile çok güzel yemekler yenebilecek tek yerdir. Gaziantep’ten bir ev almak istiyorum” dedi.

DHA’nın sorularını yanıtlayan Cecchini, Türk mutfağını çok sevdiğini ve Gaziantep’in tüm misafirlerin kendilerini evinde hissedebileceği özel bir gastronomi şehri olduğunu ifade ederek şehre hayran kaldığını söyledi.

İlk kez geldiği Antep’te kaldığı iki gün boyunca şehri karış karış gezen ve yanında götürmek için baklava, kırmızı pul biber, Antepfıstığı ve başka birçok ürün alan Cecchini, “Benim gözümde Türk ve İtalyan halkı kardeştir. Gaziantep, herkes için çok az bütçe ile çok güzel yemekler yiyebileceği tek yerdir. Kısa bir zaman içinde Gaziantep’e dönüp orada daha fazla vakit geçirmeyi, hatta bir ev almayı istiyorum. Türk mutfağını çok seviyorum, Gaziantep de mükemmel bir kelle paça çorbası içmeme rağmen baklavanın yeri bende her zaman özeldir” dedi.

Gaziantep’i ziyareti sırasında birbirinden ilginç yemek şovları yapak büyük ilgi gören Cecchini, ayrıca ülkesinde menüsünde yer alan bir yemeği Gaziantep ürünleri ve sumak, maydanoz, sarımsak, acı biber, yağ ve bol miktarda Antep fıstığı kullanarak yapmıştı ülkesine döndüğünde bu yemeği menüsüne koyacağına ifade eden ünlü şef, yemeğin adını değiştirerek “Dario Cecchini Gaziantep’ adını verdi.

Toskana\'nın Chianti bölgesindeki Panzano köyünde yaşayan 60 yaşındaki İtalyan Dario Cecchini, ününü 2001 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran deli dana salgısını sırasında kazandı. O dönemde ülkesinde T-bone biftek yemek yasaklanınca, Cecchini bu ete veda etmek için bir cenaze töreni düzenlemişti.

Cecchini ailesi, sekiz nesildir kasaplık yapıyor bu olayın ardından ünü dünyaya yayılan Cecchini’ninünü sayesinde Panzano şehri de turistik bir merkez haline gelmiş. Bugün insanlar sırf Cecchini’nin kasap dükkanını ziyaret etmek için İtalya ve dünyanın birçok yerinden buraya akın ediyor. (Fotoğraflı)