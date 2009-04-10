Dünyanın en ucuz otomobili Nano satışta

Yaklaşık bir haftadır Yeni Delhi ve Bombay'daki bayilerde sergilenmeye başlanan Nano, 100 bin rupiden (1.500 euro) piyasaya sürüldü.Tata Motors'un sözcüsü ilk siparişlerin cesaret verici olduğunu söyledi.Yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 4 kapılı, 5 koltuklu ve 35 beygir gücündeki araçta hava yastığı, klima ve ABS sistemi bulunmuyor. Saate 105 kilometre hızyapabilen Nano, 624 cc'lik iki silindirli motora sahip bulunuyor.Nano'nun daha büyük Avrupalı modelinin ise 2011'de piyasaya çıkacağı, bu modelin fiyatının 4 bin dolar civarında olacağı belirtiliyor.Tüm dünyada olduğu gibi Hindistan'da da otomotiv satışları düşüyor.Ancak Hindistan'da bu yıl 30 bin ile 50 bin kadar üretim ve satış yapmayı planlayan Tata, ciddi ekonomik kriz içindeki Batı'da da otomotiv piyasasında yer almayı hedefliyor.Hindistan'ın ilk yerli otomotiv üreticisi Tata Motors, mart ayında sona eren 2008-2009 mali yılı bütçesinde yüzde 14 oranında küçülme öngörmüştü.