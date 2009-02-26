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Yaşam

Dünyanın en ucuz aracı geliyor

Hintli otomotiv şirketi Tata Motors, ''dünyanın en ucuz arabası'' Nano'nun üretimine 23 Martta başlayacağını bildirdi.

26 Şubat 2009 02:00

Hintli otomotiv şirketi Tata Motors, ''dünyanın en ucuz arabası'' Nano'nun üretimine 23 Martta başlayacağını bildirdi.

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Tata Motors yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin dolar değerindeki Nano'nun üretimine 23 Martta Bombay (Mumbai) kentinde başlanacağını ve nisan ayının ikinci haftasından itibaren sipariş almaya başlayacağını belirtti.

Aslında geçen yıl üretimine başlanması planlanan Nano'nun üretimi, Tata Motors'un, Batı Bengal'de çiftçilerin sert muhalefeti nedeniyle fabrikayı başka yere kurmaya karar vermesi üzerine ertelenmişti. Şirket daha sonra dört kapılı Nano'nun üretileceği ''ana fabrikayı'' batıdaki Gujarat eyaletindeki Sanand bölgesine kurmuştu.

Tata Motors, Gujarat'taki fabrikada başlangıçta yılda 250 bin adet üretim yapacak daha sonra bu rakamı zamanla 500 bin adede çıkaracak.

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