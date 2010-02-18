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Yaşam

Dünyanın en tembel ülkeleri

2009 yılı istatistiklerine bakılarak, Dünyanın en "tembel" ülkeleri belirlendi. Listede Türkiye üst sıralarda.

18 Şubat 2010 02:00

T24 - 2009 yılı istatistiklerine bakılarak, Dünyanın en "tembel" ülkeleri belirlendi. Listede Türkiye üst sıralarda yer aldı.

Amerikan haber sitesi Daily Beast, bir araştırma yazısı yayımlayarak dünyanın en tembel ülkelerini seçti. Değerlendirme 4 ayrı kategori üzerinden üzerinden yapıldı. Buna göre günlük alınan kalori ortalaması, günlük ortalama televiyon izleme süresi, spor yapma süresi ve internet kullanma süresi temel kriterler olarak belirlendi. Bu kriterlerle ilgili temel bilgiler ise Birleşmiş Milletler ve Avrupa Briliğine bağlı kurumlardan edinildi

Tüm bunlar gözönüne alındığında ABD en fazla yemek yenilen en çok televizyon karşısında vakit geçirilen ülke olarak 1 numaraya oturdu ve dünyanın en tembel ülkesi seçildi. ABD'yi sırasıyla Kanada ve Belçika takip etti.

Sıralamanın dördüncü sırasında ise Türkiye yer aldı. Türkiyedeki futbol sevgisine vurgu yapılarak, ülkemizin spora vakit ayırma konusunda birinci sırada olduğunu belirtildi. Buna rağmen televizyon ve internet başında çok vakit geçirildiği gerekçesiyle Türkiye dünyanın en tembel 4. ülkesi seçildi.

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