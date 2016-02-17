Dünyanın en tehlikeli 10 şehri



1. Caracas - Venezuela:

100 bin kişi başına düşen 120 cinayetle Venezuela'nın başkenti Caracas dünyanın en tehlikeli kenti unvanını aldı. Meksika'daki bağımsız araştırma kuruluşu "Kamu Güvenliği ve Ceza Hukuku Vatandaşlar Konseyi"nin raporunda dünyanın en tehlikeli 50 kentinin yarısından fazlasının Güney Amerika'da olduğu vurgulandı. Raporda, savaş bölgeleri dikkate alınmadı.

2. San Pedro - Honduras

Dünyanın en tehlikeli 10 kenti sıralamasının ikinci sırasında Honduras'taki San Pedro kenti yer alıyor. San Pedro'da 100 bin kişi başına düşen cinayet sayısı 111.

3. San Salvador - El Salvador

Dünyanın en tehlikeli üçüncü kenti ise Orta Amerika'dan. El Savador'un başkenti San Salvador'da cinayet oranı yüz binde 108,54.

4. Acapulco - Meksika

Yaklaşık 638 bin nüfuslu Acapulco dünyanın en tehlikeli kentleri sıralamasında dördüncü sırada. Acapulco'da yüz bin kişi başına 104,73 cinayet işeniyor.

5. Maturin - Venezuela

Beşinci sırada ise yine bir Güney Amerika kenti var. Venezuela'nın Maturin kenti dünyanın en tehlikeli kentleri sıralamasında beşinci sırada. Kentte yüz bin kişi başına 86,45 cinayet işleniyor.

6. Distrito Central - Honduras

Dünyanın en tehlikeli 10 kenti listesinin altıncı sırasında Honduras'tan bir kent yer alıyor. Bir Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın Distrito Central kentinde 100 bin kişi başına 73,51 cinayet işleniyor.

7. Valencia - Venezuela

Venezuela'nın üçüncü büyük kenti olan Valencia da dünyanın en tehlikeli kentleri arasında. Listenin yedinci sırasında yer alan kentte 100 bin kişi başına 72,31 cinayet vakasına rastlanıyor.

8. Palmira - Kolombiya

Kolombiya'nın Palmira kenti de listedeki kentlerden. Sekizinci sırada yer alan kentte yüz bin kişi başına işlenen cinayet sayısı 70,88.

9. Kapstadt - Güney Afrika

Güney Afrika'nın üç büyük kentinden biri olan Cape Town, listenin dokuzuncu sırasında. Nüfusu yaklaşık 3,5 milyon olan kentte yüz bin kişi başına 65,53 cinayet işleniyor.

10. Cali - Kolombiya

Dünyanın en tehikeli 10 kenti sıralamasında sonuncu kent de yine Kolombiya'dan. Nüfusa göre ülkenin en büyük ikinci kenti olan Cali'de 100 bin kişi başına 64,27 cinayet vakasına rastlanıyor.