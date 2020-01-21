'Dünyanın en sıcak ikinci yılı' olan 2019'da Türkiye'de hava sıcaklığı ne kadar arttı?

New York Times, internet sitesinde dünya genelindeki 3 bin 500'ü aşkın kentte geçen yıl ortalama sıcaklığın ne kadar üzerine çıktığını yansıtan bir arama motoru yayınladı. Türkiye'den şehirlere ilişkin verilerin de erişilebildiği sisteme göre, Ortalama sıcaklığı 16,9 derece olarak belirlenen İstanbul‘da geçen yıl hava sıcaklığı 3,2 derece daha yüksek kaydedildi. Ankara'da ise 0,1 derecelik bir artış belirlendi.

ABD merkezli AccuWeather isimli şirketin derlediği verilerde ortalama sıcaklık 1981 ila 2010 arasında her gün en yüksek ve en düşük sıcaklık ortalamaları kullanılarak belirlendi. Bilim insanları 2019’un kayıtlardaki “en sıcak ikinci yıl olduğunu” tespit etti.

Arama motorunda Türkiye'den şehirlerin sıcaklık verileri şu şekilde belirlendi:

Bursa– Ortalama 16,2 derece / 2019’da derece 1,8 daha sıcak

Antalya – Ortalama 20,1 derece / 2019’da 1,7 derece daha sıcak

Diyarbakır – Ortalama 16,3 derece / 2019’da 0,8 derece daha sıcak

Konya – Ortalama 12,7 derece / 2019’da 1,6 derece daha sıcak

Balıkesir – Ortalama 15,7 derece / 2019’da 1,6 derece daha sıcak

Trabzon – Ortalama 16,5 derece / 2019’da 2,1 derece daha sıcak

Mersin – Ortalama 21,2 derece / 2019’da 2,1 derece daha sıcak

Edirne – Ortalama 16,1 derece / 2019’da 2,4 derece daha sıcak