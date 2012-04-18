Dünyanın en seksi kadını İstanbul'da

Real Madrid'in ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ayrıldığı öne sürülen sevgilisi Rus model Irina Shayk sütyen kullanımının inceliklerini anlattı

Shayk, The Book of Bra' adlı kitabının tanıtımı ve bir mağazanın açılışı için dün İstanbul'a geldi.

THY'nin tarifeli uçağı ile saat 16:30'da New York'tan İstanbul'a gelen Shayk, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Cep telefonuyla konuşarak alandan ayrılan Shayk, kalacağı otele gitti.

Gelişinden önce İstanbul'da Boğaz manzaralı bir otelde kalmak istediğini bildiren Rus model, Nişantaşı'ndaki bir mağazanın açılışına katılıp, The Book of Bra'nın tanıtımını yapacak. İç çamaşırı defilelerinin vazgeçilmez mankenleri arasında yer alan Irina, kitabında sutyen kullanmanın inceliklerini anlatıyor.

Irına Shayk kimdir?

İspanyol devi Real Madrid'in ünlü futbolcusu Ronaldo ile yaşadığı aşk ile bilinen ve bir süre önce ünlü futbolcudan ayrıldığı iddia edilen Tatar asıllı Rus model 20'den fazla markanın yüzü, 50'den fazla derginin de kapağı oldu. Rusya'nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükselen model ayrıca en iyi uluslararası model unvanına sahip.

elinde bulunduruyor.