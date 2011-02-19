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Yaşam

Dünyanın en sakin adası Gökçeada

Gökçeada 'Cittaslow' ağı kapsamına dahil olarak, dünyanın en sakin adası unvanını aldı.

19 Şubat 2011 02:00

T24 - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, İtalya'da oluşturulan ve sakin şehir anlamına gelen ''Cittaslow'' ağı kapsamına dahil olarak, dünyanın en sakin adası unvanını aldı.



Belediye Başkanı Yücel Atalay, yaptığı açıklamada, Cittaslow Gökçeada Temsilcisi Prof. Dr. Rıdvan Yurtseven ile birlikte, Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti'ye 52 maddeden oluşan ''Cittaslow'' kriterlerine ilişkin dosyayı sunduklarını söyledi.

Sundukları kriterlerin kabul edilerek adanın ''sakin şehir'' unvanını aldığını belirten Atalay, 24-26 Haziranda Polanya'da yapılacak genel kurulda, adanın beratının kendilerine verileceğini kaydetti.

Cittaslow ağına ada anlamında giren tek yerin Gökçeada olduğuna işaret eden Atalay, bu ağın amacının, şehirlerin doğasını ve geleneklerini koruyarak, onların devam ettirilmesi felsefesi olduğunu bildirdi.

Bu felsefenin içine kendilerinin de dahil olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını ifade eden Atalay, ''Mesela enerji kullanımının doğal yollardan elde edilmesi, doğaya zarar vermeyen teknolojinin kullanılması felsefesi ön görülmektedir. Sakin şehir ağına dahil olmak, ada turizminin gelişmesi açısından ayrı bir önem taşıyor. Cittaslow ağında bulunan şehirler, kendi aralarında ekstra bir tanıtım yapmış olacaklar'' dedi.

Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Gökçeada'nın dünyanın ilk ''Cittaslow'' adası olduğunu bildirdi.


Cittiaslow nedir?

İtalyancada ''sakin şehir'' anlamında kullanılan Cittaslow ağı, küreselleşmenin, şehirlerin dokusunu, sakinlerini, yaşam biçimini standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için ortaya çıkmış kentler birliği. Cittaslow, küreselleşmenin yarattığı homojen mekanlardan biri olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini koruyarak, dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı uluslararası bir birlik konumunda.


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