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BBC Türkçe

Dünyanın en sağlıklı kalbine sahip olan insanların sırrı

Bolivya'da Amazon yerlisi Çimaneler binlerce yıl önceki insanlar gibi yaşıyor, pirana ve kemirgen yiyorlar. California Üniversitesi'nin araştırmasına göre Çimanaler, kalorilerinin yüzde 72'sini karbonhidratlardan alıyor, günde 17 bin adım yürüyorlar.

19 Mart 2017 17:16

ABD'de California Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yaptığı kapsamlı bir araştırma, Amozon ormanlarında avcılık ve tarım yaparak geçinen Çimanelerin dünyanın en sağlıklı kalplerine sahip insanlar olduğuna işaret ediyor.

Sonuçları tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan araştırmaya göre, ileri yaşlarda bile Çimanelerin kalp damarları tıkanmıyor.

Uzmanlar, bir avcı-toplayıcı toplum olan Çimanelerin beslenme tarzlarından dersler alınabileceğini söylüyor.

Sayıları 16 bin civarında olan Çimaneler, Amazon yağmur ormanlarında, Maniqui nehrinin kıyılarında avcılık, balıkçılık ve tarım yapıyor, binlerce yıl önceki insanlar gibi yaşıyor.

Araştırmayı yapan bilim iinsanları, Çimanelere, kanolarla ulaştı.

Araştırma kapsamında 705 kişinin tomogrofisi çekildi, damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskinin işareti olarak görülen koroner arter kalsiyumu (kalp kalsiyumu- CAC) değerleri ölçüldü.

Neredeyse 45 yaşın altındaki hiçbir Çimane'de damar tıkanıklığı (CAC) görülmedi. (ABD'de bu yaş grubundakilerin yüzde 80'inde damar tıkanıklığı belirtilerine rastlanıyor.)

Araştırmada, 75 yaşındakilerin de üçte ikisinde kalp kalsiyumuna rastlanmadı.

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