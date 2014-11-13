Dünyanın en prestijli ülkesi ülkesi neresi?

Pazar Araştırma Enstitüsü (GfK) tarafından yapılan bir anket, Almanya’nın dünyanın en prestijli ülkesi olduğunu ortaya koydu.

20 farklı ülkede 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette ülkeler ihracat, hükümet, idare, kültür, insanlar, turizm ve göç/yatırım başlıkları altında 23 farklı alt kategoride değerlendirildi.

Almanya 2009 yılından bu tarafa hep en prestijli ülke olan ABD’yi geride bırakarak birinci oldu.

Ahmet Yıldırım’ın DHA’daki haberine göre, Almanya en çok puanı spor alanında elde ederken, Avrupa’daki yönlendirici rolü, politika ve ekonomideki istikrarı nedeniyle listenin başında yer aldı. ABD’ ise, özellikle dünya barışı ve güvenliği konusunda puan kaybederken, uluslararası anlaşmazlıklardaki rolü de ABD’ye prestij kaybettirdi.

Dünya sıralamasında en çok kaybı Rusya yaşadı. Üç basamak gerileyerek 25’inci sıraya gerileyen Rusya’ya en çok puanı hükümet ve Ukrayna krizi konusundaki tutumu kaybettirdi. Sıralamaya göre, dünyanın en prestijli 10 ülkesi şöyle:

-Almanya,

-ABD,

-İngiltere,

-Fransa,

-Kanada,

-Japonya,

-İtalya,

-İsviçre,

-Avustralya,

-İsveç.