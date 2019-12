Dünyanın en prestijli hayırseverlik ödülü Koç Ailesi'ne

Vehbi Koç Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşlarından Koç Holdingin kurucusu Koç Ailesi'nin, topluma yaptığı katkılardan dolayı uluslararası alanda en prestijli ödüllerden biri olan Carnegie Hayırseverlik Ödülü'nü almaya hak kazandığı belirtildi.



Yapılan açıklamada, Koç Ailesi'nin kazandığı ödülün, 14-15 Ekim tarihlerinde New York'ta düzenlenecek bir dizi etkinliğin ardından yapılacak bir törenle Koç Ailesi üyelerine takdim edileceği kaydedildi.



Açıklamada, İskoç asıllı ABD'li sanayici ve hayırsever Andrew Carnegie'nin adını yaşatmak için, Carnegie'nin yaşamı boyunca kurmuş olduğu 20'nin üzerinde kurum ve enstitünün 2001 yılından bu yana ortak olarak verdiği ödülü, bu yıl Koç Ailesi'nin yanı sıra New York Eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve Citigroup Eski Üst Yöneticisi (CEO) Sanford Weill ve Intel kurucu ortağı Gordon Moore'a verileceği ifade edildi.



Açıklamada, dünyanın en prestijli hayırseverlik ödüllerinden biri olan Carnegie Ödülü'nün verilmesinde hayır sever kişinin vizyonunun yanı sıra kişinin uzun yıllara dayanan çalışmalarının olmasına ve hayırseverlik çalışmalarının belirli bir konuda, ülkede veya uluslararası arenada yarattığı etkinin değerlendirildiği bildirildi.



Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Merhum Vehbi Koç, Koç Holding'i kurduğu günden itibaren sürdürdüğü hayırseverlik faaliyetlerinin kurumsallaşması ve gelecek nesiller tarafından da sahiplenmesi için tam 40 yıl önce Vehbi Koç Vakfı'nı kurmuştu. Türkiye'nin ilk özel vakfı da olan Vehbi Koç Vakfı eğitim, sağlık ve kültür alanlarında sayısız projelerin gerçekleştirilmesine öncülük etmiştir.



'Ülkem Varsa Ben de Varım' şiarıyla faaliyetlerini sürdüren Vehbi Koç Vakfı ile sosyal sorumluk bilinci her nesle güçlenerek aktarılmış, bugün Koç Ailesi'nin üçüncü nesli tarafından 'sosyal sorumluluk' bilinci iş stratejilerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.



Koç Ailesi 2007 yılında Dünya Anıtlar Vakfı (World Monuments Fund) tarafından, her yıl dünya kültür mirasına katkıda bulunan kişi ya da kurumlara verilen Hadrian Ödülünün de sahibi olmuştu. Hayırseverliğin 'Nobel'i olarak adlandırılan ve bu yıl Koç Ailesi'nin alacağı Carnegie Ödülü'ne daha önce Rockefeller Ailesi, Gates Ailesi, George Soros, Brooke Astor, Sainsbury Ailesi, Kazus Inamori, Aga Khan, Packard Ailesi, Heinz Ailesi, Tata Ailesi, Eli Broad ve Mellon Ailesi layık görülmüştü.''

Dünyanın en prestijli hayırseverlik ödüllerinden biri olarak gösterilen ''Carnegie Medal of Philanthropy'' Koç Ailesi'ne değer görüldü.