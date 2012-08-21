Dünyanın en pahalı yiyecekleri

Dubai'deki bir lokantanın 3 bin 676 dirhem (800 TL)'den başlayan kekinden sonra, dünyanın en pahalı hamburgeri 293 dolarlık (527 TL) "Le Burger Extravagant" müşterilerin damak zevkine sunuldu.

ABD’nin New York kentindeki “Serendipity 3” adlı lokantanın menüsüne eklediği bu hamburgerin içinde beyaz trüf mantarlı tereyağı ve on çeşit bitkiyle birlikte Pasifik deniz tuzu, çedar peyniri, siyah trüf mantarı, bıldırcın yumurtası, esmer buğdaydan küçük gözlemeler ve özel bir havyar bulunuyor. Üzerinde ise elmaslarla süslü som altından bir kürdan var.

“altın Anka kuşu” adındaki kek ise 23 karat yenebilir altın şeritlerin kullanıldığı, İtalyan çikolatasıyla kaplanmış, organik çilek ve yenebilir altın tozlarından yapılmış.



Yapımlarıı pek zahmetli olduğunda bunları yemek isteyenlere lokanta, “En az 48 saat önceden sipariş verin” şeklinde tavsiyede bulunuyor.

New York’taki Serendipity 3 adlı lokantada servis edilen donmuş “haute” çikolata da dünyanın en pahalı tatlılarından. 18 bin 700 dolarlık (32 bin TL) tatlı için 28 farklı kakao çeşidini biraraya getiren aşçılar, karışıma beş gram kadar 23 karatlık yenebilir altın ekliyor. Bu özel tatlının sunumu da bir o kadar görkemli. Yenebilir altından yaprakla çevrelenmiş bir kadehin içinde, 18 karatlık altın ve elmas bilezikle birlikte servis edilen tatlı, elmas süslemeli som altından bir kaşıkla yeniyor.

Dünyanın en pahalı kokteyli ise Dubai’nin Burç El Arap otelindeki 27.321 isimli kokteyl. 13 bin 300 TL’ye satılan kokteyl, adını otelin 27’nci katında ve 321 metre yükseklikte servis edilmesinden alıyor.