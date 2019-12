Konu dünyanın en pahalı üniversitelerine gelince aklımızda beliren isimlerin ne olacağı muhakkak. Fakat o isimleri unutun, yapılan bir araştırma sonucunda ne ünlü Harvard ne Cambridge bu listede olmadığını gösteriyor. Özetle bu haber sizi şaşırtacak!



Belki şaşıracaksınız ama dünyanın en pahalı üniversiteleri, mükemmel tesislere sahip bir şekilde karşımıza İsviçre Alplerinde veya Hint Okyanusu kıyılarında çıkmıyor. Bununla beraber, her zaman adını duyduğumuz ve bizi şaşırtmayacak olan isimlerden Amerikan Harvard veya Princeton da bu listeye dahil değil! Hatta İngiltere'den dünyanın en çok tanınan üniversiteleri arasında yer alan Oxford veya Cambridge de listede yoklar.



Amerikan kuruluşu The Chronicle of Higher Education, yaptığı araştırmalar sonucu Amerika'nın (bu aslında dünya sıralamasında da ilk sırada anlamı taşıyor) en pahalı üniversitesini Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi olarak belirledi.



Yaklaşık 40bin dolarlık yıllık ücretiyle listenin başında yer alan bu okulu sırasıyla yine A.B.D. Ohio'dan Kenyon Koleji ve Pennsylvania'dan Bucknell Üniversitesi yıllık 38bin dolarık ücretleriyle takip ediyorlar. Bu okulların tümü de çok özel ve mezunlarına inanılmaz fırsatların yaratıldığı seçkin okullar olarak belirtiliyor.



Amerikan Hükümeti tarafından 2007 yılında yapılan açıklamada, üniversitelerin yıllık ücretlerinin fazla olması ve gittikçe de artması yüzünden uluslararası çapta yabancı öğrencilerin ilgisinin azalmaya başladığı ortaya konmuştu. Genel olarak bakıldığında, devlet okullarının ücretleri yıllık 4.500 dolar gibi bir noktada kalırken, özel okulların fiyatları durdurulamaz bir şekilde artmaya devam ediyor.



Avrupa ve Japonya'da Durum Farklı



Bu rakamlar İngiltere'nin en saygın okullarından Cambridge ve Oxford için yaklaşık 3bin İngiliz Poundu seviyesinde kalıyor. Özellikle İspanya'da devlet tarafından belirlenmiş yıllık yüksekokul fiyatı sadece 800 dolar.



Avrupa'da bulunan özel üniversiteler de Amerikan trendine uygun şekilde fiyatlarıyla şaşırtıyorlar. Fransa'da bulunan American University of Paris, Eyfel kulesinin hemen yanındaki kampüsüyle göz kamaştırırken, yıllık 23.784 Avro yıllık ücretiyle neredeyse bir devlet okulunun katlarca üzerinde fiyata sahip oluyor. Listenin unutulmaması gereken okullarından biri de, İtalya sınırına yakın harika bir kampüse sahip olan İsviçre'nin Franklin Koleji. Yıllık ücreti 30bin doların üzerinde...



Japonya'da yıllık ücretler dünyanın geri kalan gelişmiş ülkelerine göre çok daha uygun. 1874 yılında kurulmuş olan ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Tokyo'nun Aoyama Gaukin'in yıllık ücreti 11bin ile 16bin dolar arasında değişiyor.



Bu listede bulunmayan özel okulların fiyatları ise çok daha yükseklere çıkabiliyor. Örnek olarak Vermont Landmark Koleji yıllık 41bin dolarlık ücreti ile listenin en başında. Bu okulun bir özelliği de öğrenme güçlüğü olan özel öğrencilere verdiği eğitim olarak göze çarpıyor.



Milliyet